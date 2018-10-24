ООН заснували не для того, щоб привести нас до раю, а для того, щоб урятувати нас від пекла.
Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

14 мільйонів людей в Ємені знаходяться на межі голоду, - ООН

24 жовтня, 2018 - 12:17
Фото: OCHA

Близько 14 мільйонів людей в Ємені знаходяться в умовах, близьких до голоду, через тяжку гуманітарну кризу внаслідок громадянської війни в країні.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок. 

За даними ООН, ситуація в Ємені набагато гірша, ніж у 2017 році, коли організація уже попереджала про ризик масштабного голоду і розпочала гуманітарну підтримку населенню країни.

Станом на кінець 2017 року, за даними гуманітарних установ, в Ємені від голоду і хвороб помирали щодня 130 дітей, близько 50 тисяч протягом року.

Лоукок наголосив, що точно підрахувати кількість людей, що померли через проблеми з харчуванням, майже не можливо.

«Лише половина закладів охорони здоров’я працюють і велика кількість єменців надто бідні, щоб потрапити до них. Через відсутність медичної допомоги, люди часто помирають вдома. Мало які родини повідомляють про ці смерті», — сказав він.

Наразі складна ситуація навколо міста Ходейда призвела до економічної кризи в Ємені та блокує гуманітарну допомогу ООН.

Джерело: День

Більше новин

НАТО не буде розміщувати ядерні ракети в Європі у відповідь на ракетну загрозу РФ
Eni вийшла з проекту з "Роснєфтью" на шельфі Чорного моря
Аварія ескалатора у Римі: Серед постраждалих 4 українці
Російські ракети є загрозою для Європи, - Болтон
Канадський депутат закликала відвідати меморіал жертв Голодомору в Торонто
Трамп підтвердив можливу зустріч з Путіним у Парижі

Новини партнерів

Loading...