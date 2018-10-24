14 мільйонів людей в Ємені знаходяться на межі голоду, - ООН

Близько 14 мільйонів людей в Ємені знаходяться в умовах, близьких до голоду, через тяжку гуманітарну кризу внаслідок громадянської війни в країні.

Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок.

За даними ООН, ситуація в Ємені набагато гірша, ніж у 2017 році, коли організація уже попереджала про ризик масштабного голоду і розпочала гуманітарну підтримку населенню країни.

Станом на кінець 2017 року, за даними гуманітарних установ, в Ємені від голоду і хвороб помирали щодня 130 дітей, близько 50 тисяч протягом року.

Лоукок наголосив, що точно підрахувати кількість людей, що померли через проблеми з харчуванням, майже не можливо.

«Лише половина закладів охорони здоров’я працюють і велика кількість єменців надто бідні, щоб потрапити до них. Через відсутність медичної допомоги, люди часто помирають вдома. Мало які родини повідомляють про ці смерті», — сказав він.

Наразі складна ситуація навколо міста Ходейда призвела до економічної кризи в Ємені та блокує гуманітарну допомогу ООН.