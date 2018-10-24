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Чубаров перервав роботу комісії з риболовства в Азовському морі з вимогою видворити росіян

24 жовтня, 2018 - 13:16
Фото з архіву "Дня"

Народний депутат Рефат Чубаров перервав роботу російсько-української комісії з питань риболовства на Азовському морі, яка відучора проходила під Києвом, і викликав правоохоронців для видворення з України правопорушників - членів російської делегації.

Відео з його виступом оприлюднила у Facebook громадська активістка Наталія Лютікова.

"У зв'язку з тим, що брутально порушені закони України, ті люди, які є злочинцями, мають негайно покинути українську територію. Тому - жодної роботи в групах, ні вночі, ні вдень! Злочинці мають бути негайно видворені за межі української території", - заявив Чубаров.

Українським правоохоронцям, які прибули за його викликом, він пояснив, що російську делегацію очолює чиновник Ігор Рульов, який минулого року відвідував Крим. 

"З точки зору українського законодавства він здійснив правопорушення, і на нашій території він є злочинцем. І я вас офіційно інформую, що в цьому готелі є принаймні один правопорушник. Наші докази взяті з офіційних сайтів Азовсько-Чорноморського управління з питань риболовства", - заявив Чубаров.

За його інформацією, ще три представники російської делегації порушували українські закони, але доказів проти них поки що немає.

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