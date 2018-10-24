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Ціна на газ для населення в цьому році більше не підніматиметься, - Гройсман

24 жовтня, 2018 - 11:57
Фото Артема Сліпачука, "День"

Ціна на газ для населення в нинішньому опалювальному сезоні не буде підвищуватися.

Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає УНН.

"Я чув про те, що починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати - ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися на буде. Крапка. Це рішення, яке є абсолютно твердим", - запевнив Глава уряду.

Нагадаємо, глава НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що ціна газу в Україні занадто мало, тому слід очікувати нового підвищення.

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