День в ООС: Бойовики 7 разів порушили режим "тиші" на Донбасі

Окупанти впродовж доби сім разів порушили режим "тиші" на Донбасі, в ході бойових дій поранений український військовий.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

"Упродовж поточної доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Опорні пункти наших військ поблизу Гнутового обстріляні з мінометів 82-го калібру, а позиції біля Новолуганського, Кам'янки, Катеринівки та Тарамчука - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

"Не полишає ворог у спокої воїнів ООС у районі хутора Вільного. Двічі за сьогодні точилися бойові дії навколо цього невеличкого населеного пункту. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, підрозділи Об'єднаних сил гідно відповідали", - додали у штабі.