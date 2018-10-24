ДержНС ліквідувала пожежу на артскладах в Ічні

Співробітники ДержНС ліквідували пожежу на артскладах в Ічні, що у Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДержНС.

"Пожежу на 6-му арсеналі Міноборони в Чернігівській області ліквідовано!" – йдеться у повідомленні.

"24 жовтня о 18:00 керівником гасіння пожежі на 6-му арсеналі Міноборони оголошено її ліквідацію", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з ліквідацією пожежі з 18:00 було відновлено рух автотранспорту та залізничне сполучення в Ічнянському районі.

"Мешканці можуть повертатися у свої домівки. А діти з 29 жовтня, після завершення канікул, приступлять до навчання", - відповідне розпорядження підписала керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, виконувачка обов'язків голови Чернігівської ОДА, передає прес-служба.

Також відзначається, що повітряний простір у радіусі 30 км буде відкрито 25 жовтня з 03:00.