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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

Дуда закликав Берлін відмовитися від будівництва "Північного потоку-2"

24 жовтня, 2018 - 09:05
Фото Reuters

Президент Польщі Анджей Дуда вкотре закликав Німеччину відмовитися від планів будівництва газопроводу «Північний потік - 2».

На цей раз він сказав про це під час спільної прес-конференції з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайером у вівторок у Берліні, передає Укрінформ.

"Цей проект не повинен бути реалізований", - заявив Дуда.

На його переконання, трубопровід призведе до порушення енергетичного балансу, створить загрозу енергетичній безпеці ряду центрально - і східноєвропейських країн і посилить домінуюче становище одного постачальника – "Газпрому". Дуда підкреслив, що мова йде не про економічний, а про геостратегічний проект.

Варшава чекає від ЄС більше підтримки польської позиції з даного питання. Поляки здивовані, що Європейська комісія не виступила з однозначно негативною оцінкою проекту.

Дуда вважає за доцільне купувати більше зрідженого природного газу, зокрема, американського.

"Це також стратегічне політичне рішення", - додав він.

 
              
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