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Eni вийшла з проекту з "Роснєфтью" на шельфі Чорного моря

24 жовтня, 2018 - 11:39
Фото: reform.energy

Італійська Eni вийшла з проекту з "Роснєфтью" з пошуку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Інтерфакс".

У червні 2013 року компанії домовилися про розробку родовищ на шельфі Чорного (Західно-Чорноморська площа) і Баренцового морів (ділянки Фединський та Центрально-Баренцевський).

Після завершення у березні 2018 року буріння першої надглибоководної пошукової свердловини на ліцензійній ділянці Західно-Чорноморської площі Eni реалізувала своє право на вихід з проекту, повідомили в апараті уряду РФ напередодні зустрічі прем'єр-міністра Дмитра Медведєва з італійським колегою Джузеппе Конте.

Вихід італійської компанії з проекту відбувся у березні 2018 року.

Крім цього, зараз обговорюються умови тимчасового призупинення проектів на шельфі Баренцева моря, додав представник апарату уряду РФ.

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