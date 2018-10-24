Eni вийшла з проекту з "Роснєфтью" на шельфі Чорного моря

Італійська Eni вийшла з проекту з "Роснєфтью" з пошуку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Інтерфакс".

У червні 2013 року компанії домовилися про розробку родовищ на шельфі Чорного (Західно-Чорноморська площа) і Баренцового морів (ділянки Фединський та Центрально-Баренцевський).

Після завершення у березні 2018 року буріння першої надглибоководної пошукової свердловини на ліцензійній ділянці Західно-Чорноморської площі Eni реалізувала своє право на вихід з проекту, повідомили в апараті уряду РФ напередодні зустрічі прем'єр-міністра Дмитра Медведєва з італійським колегою Джузеппе Конте.

Вихід італійської компанії з проекту відбувся у березні 2018 року.

Крім цього, зараз обговорюються умови тимчасового призупинення проектів на шельфі Баренцева моря, додав представник апарату уряду РФ.