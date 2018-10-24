Філарет назвав архієреїв МП, які підтримали незалежну Українську церкву

Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет назвав імена двох архієреїв Московського патріархату з десяти, які підтримали надання Томосу про автокефалію Українській церкві.

Про це передає РБК-Україна.

"Звернулися [до Вселенського патріарха Варфоломія] архієреї КП, автокефальної церкви і близько 10-ти архієреїв Московського патріархату. Але імена Московського патріархату - невідомі, крім двох: архієпископа Олександра Драбинка і митрополита Черкаського Сафонія", - заявив Філарет в ефірі Українського радіо.

За словами патріарха, архієреї УПЦ МП не розкривають свої імена через те, що бояться покарання з боку Москви.

Нагадаємо, що Варфоломій прокоментував надання автокефалії Україні.