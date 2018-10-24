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Канадський депутат закликала відвідати меморіал жертв Голодомору в Торонто

24 жовтня, 2018 - 09:38
Фото з Twitter Karim Morcos

Членам парламенту канадської провінції Онтаріо варто навідатися до новозбудованого меморіалу жертв Голодомору в Торонто.

Про це під час свого виступу у парламенті Онтаріо заявила депутат Кінга Сурма, повідомляє Укрінформ.

"Центральним елементом меморіалу є скульптура "Гірка пам’ять дитинства". Сподіваюся, ви відвідаєте меморіал і, подивившись на цю скульптуру, дійсно осягнете цінність людського життя", - сказала Сурма.

За її словами, відкриття меморіального комплексу в Торонто "створить прекрасне й спокійне місце зібрання для вшанування жертв геноциду українського народу та підвищення поінформованості громадськості стосовно Голодомору".

Вона також привернула увагу присутніх до страшної кількості жертв Голодомору.

"Масштаб цього геноциду - значний. Мільйони українців стали жертвами штучного голоду під владою Йосипа Сталіна. На піку голоду щодня вмирало 25 тисяч осіб", - наголосила депутат.

​Нагадаємо, у Торонто з’явився меморіал жертвам Голодомору.

 
              
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