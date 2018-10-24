Маск анонсував спрощення інтер'єрів Model X і Model S

24 жовтня, 2018 - 16:51
Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск оголосив, що з наступного місяця будуть недоступні багато з комплектацій салону Model S і Model X.
«Для спрощення виробництва багато з комплектацій салону моделей Tesla S і Tesla X будуть недоступні з 1 листопада», — написав він на своїй сторінці у Twitter.
І додав: "замовте зараз, щоб бути впевненими, що отримаєте бажане".
Разом з тим Маск не пояснив, що саме з нинішнього набору комплектацій стане недоступним.
To simplify production, many Tesla Model S & X interior configs, will no longer be available after Nov 1. Order now to be sure of the one you want.
— Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2018
Джерело: День