Маск анонсував спрощення інтер'єрів Model X і Model S

Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск оголосив, що з наступного місяця будуть недоступні багато з комплектацій салону Model S і Model X.

«Для спрощення виробництва багато з комплектацій салону моделей Tesla S і Tesla X будуть недоступні з 1 листопада», — написав він на своїй сторінці у Twitter.

І додав: "замовте зараз, щоб бути впевненими, що отримаєте бажане".

Разом з тим Маск не пояснив, що саме з нинішнього набору комплектацій стане недоступним.