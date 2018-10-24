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Маск анонсував спрощення інтер'єрів Model X і Model S

24 жовтня, 2018 - 16:51
Фото Reuters

Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск оголосив, що з наступного місяця будуть недоступні багато з комплектацій салону Model S і Model X.

«Для спрощення виробництва багато з комплектацій салону моделей Tesla S і Tesla X будуть недоступні з 1 листопада», — написав він на своїй сторінці у Twitter.

І додав: "замовте зараз, щоб бути впевненими, що отримаєте бажане".

Разом з тим Маск не пояснив, що саме з нинішнього набору комплектацій стане недоступним.

Джерело: День

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