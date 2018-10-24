Мер Дніпра відзначив медалістів юнацької Олімпіади

У Дніпрі привітали спортсменів, котрі під час ІІІ літніх юнацьких Олімпійських ігор здобули п’ять медалей. 24 жовтня атлетів запросили до білої зали мерії.

Про це повідомляє Укрінформ.

ІІІ літні юнацькі Олімпійські ігри – це змагання з понад тридцяти видів спорту. Протягом майже двох тижнів жовтня ці змагання проходила в аргентинській столиці – Буенос-Айресі. За чемпіонські титули змагалися юні атлети з 206 країн світу. До команди України увійшли 55 спортсменів. Восьмеро з них – представники Дніпра.

«Ми вітаємо атлетів, котрі на ІІІ літніх юнацьких Олімпійських іграх здобули медалі. Хочеться також відзначити – й ми пишаємося цим – що наші спортсмени, які показали такі високі результати, є стипендіатами міського голови та мають матеріальну підтримку. Нехай і не найбільшу. Тож місто й далі це робитиме. Адже це рішення справді мало сенс. Спортсмени підтвердили це. Ми кажемо, що Дніпро – спортивна столиця. Тож будь-яка допомога з боку мерії, виконкому для наших спортсменів не припинятиметься», – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Українська збірна виборола загалом 23 медалі у 13 видах спорту. Так, 17-річна Ярослава Магучих здобула «золото» у стрибках у висоту. Дівчина стала чемпіонкою з результатом 1 метр 95 см. Досягнення також стало новим рекордом України серед юнаків.

«Завжди непросто виходити, знаючи, що ти – фаворит і всі на тебе сподіваються. Та треба відкинути це. Треба змагатися і перемагати сама себе. Є ти, планка та тренер», – розповіла Магучих.

Ще два «золота» у метанні молота здобули Михайло Кохан та Валерія Іваненко. Срібну медаль у плаванні батерфляєм виборов Денис Кесіль. Бронзовим призером із дзюдо став Олег Вередиба. Саме цей хлопець завоював першу медаль для України на ІІІ юнацькій Олімпіаді.

Спортсмени-медалісти та їхні тренери отримали сертифікати на загальну суму 102 тис. грн. Так, нагорода за І місце склала 15 тис. грн, за ІІ місце – 12 тис. грн, за ІІІ місце – 10 тис. грн. Тренерам передали сертифікати номіналом 5 тис. грн.