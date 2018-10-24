Миротворча місія ООН допоможе відновити мир в Україні, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко у середу, 24 жовтня, у день заснування Організації Об'єднаних Націй наголосив, що Україна підтримує діяльність ООН, попри "всі виклики та негаразди".

Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що 73 роки тому Україна була серед тих країн-засновниць ООН хто підписав Статут Організації у Сан-Франциско.

"Попри усі виклики та негаразди, ми щиро підтримуємо діяльність ООН та віримо у її майбутнє. Зробити ООН корисною для всіх людей планети – це наша спільна мета. Для України, це могло б бути через розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН з потужним мандатом та широким колом відповідальності з метою допомогти відновити мир на українській землі", - повідомив президент.

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