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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

МВФ чекає на відображення нової ціни на газ у тарифах на опалення

24 жовтня, 2018 - 15:40
Фото Reuters

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) готова затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) тільки після остаточного перегляду тарифів на опалення відповідно до підвищення ціни на газ.

Відповідна інформація міститься в попередньому проспекті емісії єврооблігацій Міністерства фінансів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Домовленість з експертами МВФ передбачає, що тарифи на опалення мають бути повністю переглянуті з урахуванням підвищення тарифів на газ до затвердження нової програми Радою директорів фонду", - зазначено в документі.

Нагадаємо, що Україна веде переговори щодо постачання державами ЄС летального озброєння.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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