МВФ чекає на відображення нової ціни на газ у тарифах на опалення

24 жовтня, 2018 - 15:40
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) готова затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) тільки після остаточного перегляду тарифів на опалення відповідно до підвищення ціни на газ.
Відповідна інформація міститься в попередньому проспекті емісії єврооблігацій Міністерства фінансів, передає "Інтерфакс-Україна".
"Домовленість з експертами МВФ передбачає, що тарифи на опалення мають бути повністю переглянуті з урахуванням підвищення тарифів на газ до затвердження нової програми Радою директорів фонду", - зазначено в документі.
Нагадаємо, що Україна веде переговори щодо постачання державами ЄС летального озброєння.
Джерело: Інтерфакс-Україна