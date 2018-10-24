МВФ чекає на відображення нової ціни на газ у тарифах на опалення

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) готова затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) тільки після остаточного перегляду тарифів на опалення відповідно до підвищення ціни на газ.

Відповідна інформація міститься в попередньому проспекті емісії єврооблігацій Міністерства фінансів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Домовленість з експертами МВФ передбачає, що тарифи на опалення мають бути повністю переглянуті з урахуванням підвищення тарифів на газ до затвердження нової програми Радою директорів фонду", - зазначено в документі.

Нагадаємо, що Україна веде переговори щодо постачання державами ЄС летального озброєння.