НАТО не буде розміщувати ядерні ракети в Європі у відповідь на ракетну загрозу РФ

Країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) не розглядають можливість розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на посилення ракетного потенціалу Росії.

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в середу на прес-конференції в Брюсселі, передає DW.

При цьому Столтенберг визнав, що Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності

"У нас немає ефективного Договору про РСМД (ліквідацію ракет середньої і малої дальності, - ред.) через порушення Росією. Це не може тривати", - сказав він.

Столтенберг заявив, що не вірить, що в результаті виходу США з договору з Росією з'являться нові станції ядерної зброї в Європі.

За словами Генсека НАТО, Альянс не буде розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на "ракетну загрозу РФ".

"Ми не розглядаємо можливість розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на нарощування ракетного потенціалу Росії", - сказав він.

Зазначимо, що Столтенберг виступав перед найбільшими спільними навчаннями НАТО протягом багатьох років. Trident Juncture 2018 проводиться в Норвегії. У навчаннях беруть участь 50 тис. військових з 31 країни, включаючи Фінляндію і Швецію.