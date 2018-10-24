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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

НАТО не буде розміщувати ядерні ракети в Європі у відповідь на ракетну загрозу РФ

24 жовтня, 2018 - 12:57
Фото: president.gov.ua

Країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) не розглядають можливість розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на посилення ракетного потенціалу Росії.

Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в середу на прес-конференції в Брюсселі, передає DW.

При цьому Столтенберг визнав, що Росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності

"У нас немає ефективного Договору про РСМД (ліквідацію ракет середньої і малої дальності, - ред.) через порушення Росією. Це не може тривати", - сказав він.

Столтенберг заявив, що не вірить, що в результаті виходу США з договору з Росією з'являться нові станції ядерної зброї в Європі.

За словами Генсека НАТО, Альянс не буде розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на "ракетну загрозу РФ".

"Ми не розглядаємо можливість розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на нарощування ракетного потенціалу Росії", - сказав він.

Зазначимо, що Столтенберг виступав перед найбільшими спільними навчаннями НАТО протягом багатьох років. Trident Juncture 2018 проводиться в Норвегії. У навчаннях беруть участь 50 тис. військових з 31 країни, включаючи Фінляндію і Швецію.

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