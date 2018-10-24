НАТО занепокоєне діями Росії в Азовському морі

Союзники по НАТО занепокоєні діями Росії в Азовському морі та закликають її виконувати власні міжнародні зобов’язання, у тому числі не перешкоджати свободі навігації в цьому регіоні.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає ЄП.

"Ми занепокоєні поведінкою Росії в Азовському морі. Така російська поведінка є частиною того, що ми вже бачили в цьому регіоні: незаконну анексію Криму, дії Росії з дестабілізації на Сході України, російську підтримку військових дій на Донбасі", - зазначив керівник Альянсу.

Він нагадав, що нещодавно обговорював цю ситуацію з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у штаб-квартирі НАТО.

"Я висловив тоді повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, включаючи свободу навігації. Для України важливо мати відкриті та вільні шляхи комунікацій в Азовському морі. Але це є також важливим для підтримання балансу, для наших кораблів і для наших відносин з Україною. Ці проблеми мають знайти відповідь. Росія має поважати власні міжнародні зобов’язання, включаючи свободу навігації", - зазначив Столтенберг.