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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

Пілоти РФ тренуються бомбити наземні цілі в окупованому Криму

24 жовтня, 2018 - 19:19
Фото krymr.com

Літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" Чорноморського флоту Росії вразили наземні цілі на полігоні Опук в окупованому Криму.

Про це з посиланням на російських військових повідомляють "Крим.Реалії".

"Льотчики в ході виконання льотних тактичних завдань відпрацювали тактику нанесення ударів по об'єктах і провели бомбометання по наземних мішеневих позиціях, що імітують цілі умовного противника", – прокоментували навчання у флоті.

Там додали, що в навчаннях брали участь три літаки Бе-12 "Чайка" зі складу окремого змішаного авіаційного полку морської авіації і ППО Чорноморського флоту Росії.

Напередодні російські льотчики провели навчання з виживання в горах Криму.

Джерело: Радіо Свобода

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