Президент підписав Указ "Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи"

Президент України Петро Порошенко підписав Указ "Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи".

Про це повідомляє прес-служба Президента.

"Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи", — йдеться у повідомленні.

Указ видано з метою належного відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи, у зв’язку з п’ятою річницею початку масових акцій громадського протесту, що відбулися під час Революції Гідності у листопаді 2013 — лютому 2014 року, вшанування громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Актом доручено Кабінету Міністрів України утворити Організаційний комітет із підготовки та відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи, затвердити і забезпечити виконання відповідного плану заходів.

Окремо визначено завдання Уряду вжити разом з Київською міською державною адміністрацією невідкладних заходів щодо забезпечення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності обладнаними приміщеннями для розміщення експозицій та зберігання музейних предметів.

Указ містить низку завдань центральним та місцевим органам виконавчої влади, спрямованих на належне відзначення Дня Гідності та Свободи в Україні та за кордоном у 2018 році.