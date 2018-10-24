Російські ракети є загрозою для Європи, - Болтон

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що вихід Сполучених Штатів з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РМСД) не зруйнує глобальну стабільність.

Про це повідомляє DW.

За його словами, загрозою є "наявність російських балістичних ракет на європейській території".

В ході візиту в Росію радник президента США детально обговорив пов'язані з контролем над озброєнням питання і рішення Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів з ракетного договору.

Вашингтон поки не зробив офіційної заяви про вихід, підкреслив Болтон.