Швейцарія затримала двох росіян за планування хакерської атаки на WADA

Двох громадян Росії у вівторок, 23 жовтня, затримали за підозрою у плануванні здійснення хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Лозанні.

Про це повідомляє DW.

Громадяни РФ планували здійснити хакерську атаку на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні. Раніше розвідслужба Швейцарії застерігала від атак РФ на міжнародні установи в країні.

Міністерство юстиції Швейцарії дало дозвіл на подальше розслідування справи. Двоє ймовірних хакерів, на додачу до лабораторії WADA, планували хакерські атаки на ряд інших установ.