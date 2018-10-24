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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

Швейцарія затримала двох росіян за планування хакерської атаки на WADA

24 жовтня, 2018 - 10:52
Фото: Reuters

Двох громадян Росії у вівторок, 23 жовтня, затримали за підозрою у плануванні здійснення хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Лозанні.

Про це повідомляє DW.

Громадяни РФ планували здійснити хакерську атаку на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні. Раніше розвідслужба Швейцарії застерігала від атак РФ на міжнародні установи в країні.

Міністерство юстиції Швейцарії дало дозвіл на подальше розслідування справи. Двоє ймовірних хакерів, на додачу до лабораторії WADA, планували хакерські атаки на ряд інших установ.

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