Суд ЄС ухвалив рішення, яке може відкрити шлях екстрадиції Фірташа до США

Суд Європейського союзу схвалив рішення, яке може відкрити шлях до екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до США.

Цю інформацію підтвердив захист Фірташа у коментарі ВВС News Україна.

Суд ЄС 24 жовтня виніс рішення у справі, яка безпосередньо не стосувалася Фірташа, але може вплинути на його подальшу долю, перадає ЄП.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня дійшов висновку про допустимість екстрадиції та карного переслідування Фірташа на вимогу США.

Проте у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського олігарха про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили.

У 2017 році ця ж австрійська інстанція звернулася до Суду ЄС, щоб той вказав, чи можуть застосовуватись норми Хартії ЄС з прав людини під час апеляційних розглядів в Австрії. Від рішення суду у цій справі залежить, зокрема, і подальший перебіг справи Фірташа.

Справа у тому, що зазвичай адвокати, захищаючи своїх клієнтів, посилаються на Європейську конвенцію з прав людини і основних свобод, тоді як відсилка до Хартії ЄС спантеличила австрійське судочинство.

При цьому саме звернення, адресоване до суду ЄС, не пов'язане зі справою Дмитра Фірташа, там ідеться про трьох інших бізнесменів. Але захисники пана Фірташа використали цю ситуацію у своїй апеляції до Верховного суду Австрії і також послались на норми Хартії ЄС з прав людини, що дозволило затягнути екстрадицію на понад рік.

Сьогодні Суд ЄС фактично вказав, що Хартія ЄС не зобов'язує національний австрійський суд повторно розглядати справу, по якій уже є рішення, якщо одна зі сторін декларує бажання домогтися його перегляду саме на основі Хартії ЄС.

У Верховному суді Австрії в 2017 році повідомляли, що виконання рішення суду про припустимість екстрадиції Фірташа до США надання роз’яснень Судом ЄС.

Після сьогоднішнього вердикту остаточне рішення про екстрадицію Фірташа до США має ухвалити міністр юстиції Австрії.