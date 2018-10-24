Ситуація з Угорщиною: Україна запровадить посаду з питань транскордонного співробітництва

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після переговорів з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто анонсував створення посади з питань транскордонного співробітництва при МЗС.

Про це передає Інтерфакс Україна.

За словами Клімкіна, формулювання посади угорського урядового "уповноваженого щодо Закарпаття" буде змінена на наступному тижні, після чого в Міністерстві закордонних справ України введуть схожу посаду.

"Рішення буде на наступному тижні, воно буде опубліковано в відповідних угорських джерелах. Ми домовилися, що після зміни назви і його публікації, ми в нашому міністерстві зробимо не зовсім відповідну, але посаду, яка буде покривати транскордонне співробітництво", - сказав він.

Крім того, Клімкін анонсував найближчим часом двосторонні міждержавні консультації з Угорщиною і наголосив, що Україна не дозволить порушувати Віденську конвенцію про консульські зносини, так само, як і українське законодавство на своїй території.