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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

Трамп підтвердив можливу зустріч з Путіним у Парижі

24 жовтня, 2018 - 09:20
Фото AP

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести двосторонню зустріч в Парижі 11 листопада 2018.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання журналістів про можливу зустріч двох президентів у Парижі, Трамп сказав: "Можливо".

"Я думаю, ми скоріш за все зустрінемося. Зустріч ще не підготовлена, але, швидше за все, вона відбудеться", - заявив Трамп.

Відзначимо, що 11 листопада в столиці Франції повинні пройти урочистості з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни. На заході запланована присутність обох лідерів країн.

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