Трамп підтвердив можливу зустріч з Путіним у Парижі

24 жовтня, 2018 - 09:20
Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести двосторонню зустріч в Парижі 11 листопада 2018.
Про це повідомляє Reuters.
Відповідаючи на питання журналістів про можливу зустріч двох президентів у Парижі, Трамп сказав: "Можливо".
"Я думаю, ми скоріш за все зустрінемося. Зустріч ще не підготовлена, але, швидше за все, вона відбудеться", - заявив Трамп.
Відзначимо, що 11 листопада в столиці Франції повинні пройти урочистості з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни. На заході запланована присутність обох лідерів країн.