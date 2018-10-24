Трамп підтвердив можливу зустріч з Путіним у Парижі

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента РФ Володимира Путіна провести двосторонню зустріч в Парижі 11 листопада 2018.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання журналістів про можливу зустріч двох президентів у Парижі, Трамп сказав: "Можливо".

"Я думаю, ми скоріш за все зустрінемося. Зустріч ще не підготовлена, але, швидше за все, вона відбудеться", - заявив Трамп.

Відзначимо, що 11 листопада в столиці Франції повинні пройти урочистості з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни. На заході запланована присутність обох лідерів країн.