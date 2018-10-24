У Києві до опалення підключили 72% житлових будинків, - КМДА

У Києві станом на 24 жовтня до послуг централізованого опалення підключено 72% житлових будинків, які обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями.

Про це заявили в прес-службі КМДА.

Будинки ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, відомчі та інвестиційні підключені на 40%, "оскільки тепло туди подається за індивідуальними заявками".

У КМДА наголосили, що є багато будинків, які здійснили заходи з термомодернізації, і вони самі вже вирішують, чи влаштовує їх температура і коли їм включатися.