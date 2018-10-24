У Львові представили виставку "Друзі мої, дерева" Ольги Кваші

Експозицію розгорнуто у галереї «Зелена канапа» (вул. Вірменська, 7), і це вже десятий показ художниці в цьому арт-просторі.

За словами мистецтвознавця Олесі Домарадзької, ліричний художник Ольга Кваша – улюблениця українців по всьому світу, а її пейзажі зіткані зі світла та кольорів і щедро розписані деталями. «Недарма ж вона ілюструє дитячі книжки», – говорить власниця «Зеленої канапи» і додає, що кожна пелюстка, кожен листочок, що з’являються з- під пензля Ольги, шурхотять і пахнуть.

У фокусі виставки, що її відкрили учора, – величні дерева. На думку художниці, їх зв'язок з людиною, – потужний та архаїчний. І мисткиня відчуває його так: «Ми всі, і люди, і дерева, і звірі, і каміння, – одне ціле. Ми всі – намистини, нанизані на ниточку одного намиста».

Ольга Кваша народилася у Луцьку. 1999 року закінчила Львівську академію мистецтв. Живе і працює у Львові.

Виставляється від 1995 року. Мала покази у Луцьку, Львові, Тернополі, Ковелі, Одесі та Києві, також – за межами України, зокрема – у Польщі. Твори Ольги Кваші є у приватних колекціях в Україні, Росії, Польщі, Великобританії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Японії, Бразилії.

В одному з інтерв’ю Ольга Кваша розповідала, що ніколи не береться до малювання з поганим настроєм: «Для мене мистецтво – це теж є служіння культу, і я намагаюся, як сідаю за працю, бути максимально чесною чи, образно кажучи, не в «галошах» брудних заходити, а роззутися і тільки потім почати працювати». А ще художниця прагне того, щоби її роботи виглядали легко і щоби не було видно тієї («на кухні», «за лаштунками») праці. А домогтися легкості в роботі, яка просувається повільно, – дуже важко. Тому, каже, потрібно багато думати, щоби потім швидко зробити.

Також мисткиня співпрацює з кількома видавництвами («А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Апріорі», «Видавництво Старого Лева», «Каламар», «Артклас»), ілюструючи дитячі книжки.

Оглянути пейзажі з-під пензля Ольги Кваші, зіткані зі світла та кольорів, відчути потужний та архаїчний зв'язок зі супутниками людей на землі – деревами встигнуть усі охочі – показ у галереї «Зелена канапа» триватиме понад три тижні, до 18 листопада.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ’ЯКА.