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У Нідерландах науковці з'єднають 4 міста квантовим інтернетом

24 жовтня, 2018 - 22:49
Фото з відкритих джерел

Науковці з інституту QuTech в Нідерландах прцюють над технологією передачі трафіку із застосуванням принципів квантової механіки: вона потрібна для більш надійної передачі даних та захисту від хакерів.

Про це пише MIT Technology Review.

Подібна система вже існує у Китаї: мережа квантового зв'язку з'єднує Пекін та Шанхай, а користувачі мережі - банки, які передають по ній конфіденційну інформацію.

У Нідерландах мережею будуть з'єднані Делфт з Амстердамом, Гаагою і Лейденом до 2020 року. Інші подробиці проекту, в тому числі його бюджет, поки не розкриваються.

Джерело: День

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