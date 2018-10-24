У Німеччині 20 тисяч шахтарів вийшли на протест проти відмови від вугілля

У німецькому місті Берггейм 20 тисяч шахтарів вийшли на акцію протесту, вимагаючи захистити свої робочі місця від поетапного закриття виробництва електроенергії на вугіллі.

Про це пише Deutsche Welle.

Урядова комісія з питань вугілля провела збори в Берггеймі з метою складання плану закриття виробництва.

Організаторами демонстрації стали вугільні профспілки IG BCE і Verdi.

Графік поетапного закриття і реалізації федеральної допомоги, яка оцінюється в регіоні в 1,5 млрд євро, очікується до кінця року.

Підтримати протест прибули також працівники вугільних районів східної і центральної Німеччини.