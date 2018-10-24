У США успішно випробували найбільший літак у світі (відео)

24 жовтня, 2018 - 17:32
У Каліфорнії пройшли випробування двухфюзеляжного літака Stratolaunch. З нього планують запускати в космос ракети із супутниками
Двухфюзеляжний літак Stratolaunch розігнався на злітно-посадковій смузі до 145 км/год, передає hightech.
Stratolaunch повинен стати першим комерційним літальним апаратом, здатним запускати на орбіту Землі відносно невеликі вантажі.
Інженери планують підняти у повітря літак вже у найближчі рік-півтора.
Першим корисним вантажем Stratolaunch стане невелика ракета Pegasus. Ракета важить 22 тонни, але це лише одна десята від вантажопідйомності грандіозного космоплана – 250 тонн.
Джерело: День