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У США успішно випробували найбільший літак у світі (відео)

24 жовтня, 2018 - 17:32

У Каліфорнії пройшли випробування двухфюзеляжного літака Stratolaunch. З нього планують запускати в космос ракети із супутниками

Двухфюзеляжний літак Stratolaunch розігнався на злітно-посадковій смузі до 145 км/год, передає hightech.

Stratolaunch повинен стати першим комерційним літальним апаратом, здатним запускати на орбіту Землі відносно невеликі вантажі.

Інженери планують підняти у повітря літак вже у найближчі рік-півтора.

Першим корисним вантажем Stratolaunch стане невелика ракета Pegasus. Ракета важить 22 тонни, але це лише одна десята від вантажопідйомності грандіозного космоплана – 250 тонн.

Джерело: День

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