У Вінниці українські і польські науковці презентують власні дослідження з усної історії

У Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва відкрилася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія, метод, джерело». Упродовж трьох днів, 24–26 жовтня, науковці з Польщі, а також історики-краєзнавці з Вінниці, Києва, Ізмаїла, Львова, Одеси, Переяслава-Хмельницького, Чигирина та навіть Криму обговорюватимуть перспективи розвитку усної історії, вивчатимуть її джерельну базу, наративи постреволюційного та воєнного сьогодення, переповідатимуть життєві історії внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО, дітей війни, а також ділитимуться досвідом збереження, архівування усної історії для прийдешні поколінь.

«Протягом останнього десятиліття наша бібліотека кожних два роки організовує міжнародні науково-практичні краєзнавчі конференції. Починаючи з 2014 року вони присвячені усній історії, бо вона дозволяє вести постійних діалог між сучасністю та минулим. Під час попередніх форумів було заслухано та обговорено більше сотні наукові доповіді, повідомлення, проведено презентації, майстер-класи, проаналізовано стан усноісторичних досліджень у різних регіонах України та країнах близького зарубіжжя, – розповідає заступник директора Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тімірязєва Галина Слотюк Галина Слотюк. – Цьогорічна конференції стане своєрідною рефлексією на сучасні події , які відбуваються в Україні, і дозволить осмисллено подивитися на радянське минуле. Програма включає пленарне та секційні засідання, майстер-класи, демонстрацію фільмів за результатами польових досліджень, книжкові виставки та виїзне засідання на базі закладів культури Тульчинського району. За підсумками роботи буде виданий збірник наукових матеріалів та компакт-диск».

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Усна історія: теорія, метод, джерело» відбувається в рамках проекту «Голоси живої історії», про який писав «День». Він передбачає створення спеціального фонду відео та аудіосвідчень вінничан – свідків теперішніх подій, – який зберігатиметься у вільному доступі в усіх бібліотеках області. Зініціювали його представники громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини». Вони вже записали понад 100 усноісторичних свідчень учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб і створили електронну базу даних.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора