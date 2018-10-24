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Україна наближається до членства в НАТО, - Расмуссен

24 жовтня, 2018 - 14:15
Фото Reuters

Україна швидкими темпами наближається до членства в Північноатлантичному альянсі, значним кроком до чого є надання Києву статуту країни-аспіранта до НАТО.

Про це під час Варшавського безпекового форуму заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен, передає Укрінформ.

"Якщо йдеться про Україну, то вона швидкими темпами йде вперед у питанні виконання критеріїв щодо членства в НАТО і підвищення обороноздатності країни. Військова міць України посилюється, необхідними є ще декілька реформ, наприклад, посилення цивільного контролю над армією", - заявив Расмуссен.

За його словами, Україна повинна була отримати статус країни-аспіранта до НАТО.

"Це ще не членство, але вже чіткий сигнал для Росії", - констатував Расмуссен.

Нагадаємо, НАТО не буде розміщувати ядерні ракети в Європі у відповідь на ракетну загрозу РФ.

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