Україна веде переговори щодо постачання державами ЄС летального озброєння

Україна очікує і пропонуємо на всіх рівнях дати "зелене світло" на постачання державами-членами ЄС летального оборонного озброєння.

Про це заявив заступник керівника головного департаменту з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України Сергій Лещенко, передає УНН.

"Американці дійсно дуже потужно допомагають нам зброєю і ця допомога буде нарощуватись. В Європейському Союзі, не таємниця, що ми очікуємо і кожний раз на всіх рівнях пропонуємо Євросоюзу все-таки дати на загальному європейському рівні так зване "зелене світло" на постачання державами-членами ЄС летального оборонного озброєння Україні", - зазначив він.

За словами Лещенка, Україна має намір отримати дозвіл на зразок попереднього рішення Ради ЄС стосовно надання зброї Іраку, коли в країні розгорталась війна.

"Було таке рішення і ми на цьому наголошуємо. Бачимо, що у цьому є поле для маневру і поле для більших зусиль з боку України", - сказав він.