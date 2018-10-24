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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

Україна веде переговори щодо постачання державами ЄС летального озброєння

24 жовтня, 2018 - 15:10
Фото Reuters

Україна очікує і пропонуємо на всіх рівнях дати "зелене світло" на постачання державами-членами ЄС летального оборонного озброєння.

Про це заявив заступник керівника головного департаменту з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України Сергій Лещенко, передає УНН.

"Американці дійсно дуже потужно допомагають нам зброєю і ця допомога буде нарощуватись. В Європейському Союзі, не таємниця, що ми очікуємо і кожний раз на всіх рівнях пропонуємо Євросоюзу все-таки дати на загальному європейському рівні так зване "зелене світло" на постачання державами-членами ЄС летального оборонного озброєння Україні", - зазначив він.

За словами Лещенка, Україна має намір отримати дозвіл на зразок попереднього рішення Ради ЄС стосовно надання зброї Іраку, коли в країні розгорталась війна.

"Було таке рішення і ми на цьому наголошуємо. Бачимо, що у цьому є поле для маневру і поле для більших зусиль з боку України", - сказав він.

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