Україна виборола ще одну медаль на "Іграх нескорених"

Учасник національної збірної "Ігор Нескорених" Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Сьогодні, 24 жовтня, ветеран АТО, учасник національної збірної "Ігор Нескорених" Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Євген Олексенко — ветеран АТО, брав участь в боях біля ДАПу, під Пісками, Опитним, Водяним (2015–2016 рр.). До війни займався пауерліфтингом.

У своєму зверненні до побратимів учасник "Ігор Нескорених" Євген Олексенко зазначив: "Поки ми відстоюємо честь України на змаганнях, ви відстоюєте країну на полі бою".

Нагадаємо, Україна здобула третє золото у третій день змагань "Ігор Нескорених".