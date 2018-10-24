Україна виборола ще одну медаль на "Іграх нескорених"

24 жовтня, 2018 - 11:06
Учасник національної збірної "Ігор Нескорених" Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
"Сьогодні, 24 жовтня, ветеран АТО, учасник національної збірної "Ігор Нескорених" Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Євген Олексенко — ветеран АТО, брав участь в боях біля ДАПу, під Пісками, Опитним, Водяним (2015–2016 рр.). До війни займався пауерліфтингом.
У своєму зверненні до побратимів учасник "Ігор Нескорених" Євген Олексенко зазначив: "Поки ми відстоюємо честь України на змаганнях, ви відстоюєте країну на полі бою".
Нагадаємо, Україна здобула третє золото у третій день змагань "Ігор Нескорених".
Джерело: День