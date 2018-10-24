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Українка виграла "золото" чемпіонату світу зі спортивної боротьби

24 жовтня, 2018 - 20:27
Фото: Укрінформ

У Будапешті (Угорщина) триває чемпіонат світу-2018 з вільної, жіночої та греко-римської боротьби.

Першу нагороду в складі збірної України завоювала 29-річна львів'янка Алла Черкасова, яка виграла титул чемпіонки світу у ваговій категорії до 68 кг, повідомляє Укрінформ.

У вирішальній сутичці за "золото" Черкасова поборола француженку Кумбу Селен Фанта Ларрок - 15:10.

На шляху до фіналу українка в 1/8 фіналу впевнено перемогла Марію Мамашук з Білорусі (10:0), у чвертьфіналі взяла гору над представницею Болгарії Вікторією Івановою Бобевою (4:0), а у півфіналі виграла у китаянки Фен Чжоу (12:8).

Це друга медаль Черкасової на чемпіонатах світу після "бронзи" в 2010 році. На рахунку львівської динамівки також "срібло" і дві "бронзи" на чемпіонатах Європи, "золото" і "срібло" Кубка світу.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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