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Українські сапери перемогли на змаганнях Ardent Defender-2018

24 жовтня, 2018 - 22:06
Фото: Міноборони

Військовослужбовці Центру розмінування Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ перемогли в навчаннях Ardent Defender-2018, які відбулися в Канаді.

Про це повідомляє прес-центр Міноборони.

"Метою міжнародних навчань, участь у яких узяли військовослужбовці з понад 20 країн, було відпрацювання повного циклу протидії загрозам від вибухових пристроїв у комбінованому, міжвідомчому, багатонаціональному та громадському середовищі, фокусування на ефективне управління на оперативному і тактичному рівнях, максимальному зменшенні загрози від вибухонебезпечних предметів у контексті операцій з підтримання миру", - інформує Міноборони.

За словами начальника Центру розмінування полковника Володимира Родікова, крім великої кількості учасників заходу, які впродовж 3 тижнів ділилися своїм досвідом в галузі розмінування, навчання Ardent Defender-2018 приваблювало тим, що тут пропонувалось детальне, реалістичне й усеосяжне тренування в усіх аспектах протидії вибуховим загрозам.

За результатами змагань колективним рішенням суддів переможцями було визнано українських саперів, повідомляє Міноборони.

Джерело: День

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