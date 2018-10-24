Український стартап за кілька годин зібрав $20 тисяч на Kickstarter

Стартап Ugears запустив на Kickstarter кампанію для збору коштів на нову колекцію пристроїв з дерева Ugears Games.

За чотири години проект зібрав необхідні $20000, а за даними на 24 жовтня зібрано майже $50000 повідомляє AIN.ua.

Гроші збирають на виробництво дерев'яних пристроїв для настільних ігор. У колекцію входять холдер і бокс для гральних карт (перший розрахований на 500 штук, другий - на 120), модульна вежа для кидання кубиків (dice tower), а також дерев'яна книжка-чохол для правил гри.

У Ugears запевняють, що пристрої підійдуть для майже кожної настільної гри: "З їх допомогою ви зможете зберігати і переміщати ігрові предмети, а також заощадити місце на столі". Ціни варіюються від $23 за окремий пристрій до $116 за набір з усіх п'яти виробів.

Це вже четверта Kickstarter-кампанія бренду. Минулі проекти компанії також користувалися популярністю на платформі і збирали в кілька разів більше спочатку заявленої суми.