Уряд встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за житло

Кабінет міністрів встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за найм житла. Відповідне рішення було ухвалено на засідання уряду у середу, 24 жовтня.

Про це передає прес-служба МВС.

Таким чином, грошова компенсація виплачується щомісяця за попередній місяць у розмірі фактичних витрат, але не більше:

- двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в Києві;

- півтора прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;

- одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в інших населених пунктах.

Згідною з постановою, компенсація збільшується в 1,5 рази при наявності у поліцейського трьох і більше членів сім'ї.