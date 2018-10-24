Уряд встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за житло

Кабінет міністрів встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за найм житла. Відповідне рішення було ухвалено на засідання уряду у середу, 24 жовтня.
Про це передає прес-служба МВС.
Таким чином, грошова компенсація виплачується щомісяця за попередній місяць у розмірі фактичних витрат, але не більше:
- двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в Києві;
- півтора прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;
- одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в інших населених пунктах.
Згідною з постановою, компенсація збільшується в 1,5 рази при наявності у поліцейського трьох і більше членів сім'ї.