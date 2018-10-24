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Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

Уряд встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за житло

24 жовтня, 2018 - 21:31
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Кабінет міністрів встановив розмір щомісячної компенсації поліцейським за найм житла. Відповідне рішення було ухвалено на засідання уряду у середу, 24 жовтня.

Про це передає прес-служба МВС.

Таким чином, грошова компенсація виплачується щомісяця за попередній місяць у розмірі фактичних витрат, але не більше:

- двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в Києві;

- півтора прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в Сімферополі, Севастополі та обласних центрах;

- одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року - в інших населених пунктах.

Згідною з постановою, компенсація збільшується в 1,5 рази при наявності у поліцейського трьох і більше членів сім'ї.

Джерело: День

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