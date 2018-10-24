ООН заснували не для того, щоб привести нас до раю, а для того, щоб урятувати нас від пекла.
Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

ЄП пропонує призначити спецпредставника ЄС щодо Криму і Донбасу

24 жовтня, 2018 - 19:55
Фото 112.ua

Європарламент пропонує призначити спеціального представника ЄС з питань Криму і Донбасу.

Про це йдеться у проекті резолюції щодо ситуації в Азовському морі, пише "Укрінформ".

"Європарламент закликає високого представника ЄС – віце-президента Єврокомісії ретельно відстежувати розвиток безпекової ситуації в Азовському морі, беручи до уваги зростання можливості потенційного конфлікту в Європі, що матиме великі безпекові наслідки, які напряму стосуватимуться ЄС і країн-членів. У зв'язку з цим ЄП вважає, що найбільш ефективним буде призначення спеціального посланника ЄС щодо Криму та регіону Донбасу, який також буде відповідальним за Азовське море", - йдеться у проекті документа.

Європарламентарі також закликали високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріку Могеріні виступити з пропозицією щодо розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на спостереження за ситуацією в Азовському морі.

Нагадаємо, що пілоти РФ тренуються бомбити наземні цілі в окупованому Криму.

Джерело: Укрінформ

Більше новин

У Німеччині 20 тисяч шахтарів вийшли на протест проти відмови від вугілля
ЄС засуджує будівництво РФ Керченського мосту і мілітаризацію у Азовському морі, - Могеріні
Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії
Сенцов став лауреатом премії МЗС Польщі "Pro Dignitate Humana"
Країни G7 схвалюють нову програму stand-by між МВФ і Україною
Франція уникає питання щодо продажу зброї Саудівській Аравії

Новини партнерів

Loading...