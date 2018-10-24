ЄП пропонує призначити спецпредставника ЄС щодо Криму і Донбасу

Європарламент пропонує призначити спеціального представника ЄС з питань Криму і Донбасу.

Про це йдеться у проекті резолюції щодо ситуації в Азовському морі, пише "Укрінформ".

"Європарламент закликає високого представника ЄС – віце-президента Єврокомісії ретельно відстежувати розвиток безпекової ситуації в Азовському морі, беручи до уваги зростання можливості потенційного конфлікту в Європі, що матиме великі безпекові наслідки, які напряму стосуватимуться ЄС і країн-членів. У зв'язку з цим ЄП вважає, що найбільш ефективним буде призначення спеціального посланника ЄС щодо Криму та регіону Донбасу, який також буде відповідальним за Азовське море", - йдеться у проекті документа.

Європарламентарі також закликали високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріку Могеріні виступити з пропозицією щодо розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на спостереження за ситуацією в Азовському морі.

Нагадаємо, що пілоти РФ тренуються бомбити наземні цілі в окупованому Криму.