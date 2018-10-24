Єрусалимський патріарх підтримав Константинополь у суперечці із РПЦ - ЗМІ

Патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ підтримав Вселенський патріархат у його протистоянні з РПЦ щодо автокефалії Української церкви.

Про це повідомляє видання Оrthodoxia.info.

Зокрема, Феофіл ІІІ звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про надання Святого миро, що на думку видання свідчить про підтримку Фанара та всеправославної єдності під егідою Константинополя.

Відповідне звернення з проханням про миро для єрусалимської церкви Варфоломію передав єрусалимський екзарх Антонін Нектаріос.

"Пройшли ті часи, коли патріархи Сходу змушені були через труднощі, подорожувати по всіх кінцях світу для того щоб просити допомогу для своїх церков і таким чином були змушені бути поступливими", - сказав екзарх.

Єрусалимський екзарх назвав Святе миро вищою сполучною ланкою між православними церквами та акцентував увагу на непорушності зв'язків між Єрусалимом та Константинополем.