Євросоюз надає Україні не допомогу, а позики, - Мінгареллі

Європейський союз не надає безвідплатну фінансову допомогу Україні – він надає позики за певних умов.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі на презентації у Києві, передає УНН.

"Ми не надаємо допомогу. Україна є країною, що розвивається. Україна є вже більш багатою країною. Ми співпрацюємо з Україною, ми даємо кредити, даємо позики, тому можемо говорити про позики, а не допомогу. За останні 4 роки близько 12-13 млрд євро було надано Україні, практично всі вони були надані у формі позик", — сказав Мінгареллі.

За його словами, ці фінанси не є допомогою як такою, це — позики, які надаються за певних умов.

"Якщо ми говоримо в цілому про відносини України та ЄС, то, мені здається, більш підходящим терміном було не "вплив ЄС" а "співпраця між ЄС і Україною", — додав дипломат.