ООН заснували не для того, щоб привести нас до раю, а для того, щоб урятувати нас від пекла.
Вінстон Черчилль, політик, письменник, прем'єр-міністр Британії у роки Другої світової війни

Євросоюз надає Україні не допомогу, а позики, - Мінгареллі

24 жовтня, 2018 - 14:53
Фото Reuters

Європейський союз не надає безвідплатну фінансову допомогу Україні – він надає позики за певних умов.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі на презентації у Києві, передає УНН.

"Ми не надаємо допомогу. Україна є країною, що розвивається. Україна є вже більш багатою країною. Ми співпрацюємо з Україною, ми даємо кредити, даємо позики, тому можемо говорити про позики, а не допомогу. За останні 4 роки близько 12-13 млрд євро було надано Україні, практично всі вони були надані у формі позик", — сказав Мінгареллі.

За його словами, ці фінанси не є допомогою як такою, це — позики, які надаються за певних умов.

"Якщо ми говоримо в цілому про відносини України та ЄС, то, мені здається, більш підходящим терміном було не "вплив ЄС" а "співпраця між ЄС і Україною", — додав дипломат.

Більше новин

У Німеччині 20 тисяч шахтарів вийшли на протест проти відмови від вугілля
Україна веде переговори щодо постачання державами ЄС летального озброєння
Дуда закликав Берлін відмовитися від будівництва "Північного потоку-2"
ЄС засуджує будівництво РФ Керченського мосту і мілітаризацію у Азовському морі, - Могеріні
Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії
Країни G7 схвалюють нову програму stand-by між МВФ і Україною

Новини партнерів

Loading...