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За добу на території ООС окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, один військовий загинув

24 жовтня, 2018 - 08:48
Фото Reuters

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами. 

Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Противник зменшив кількість обстрілів, але знову застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.  Російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Російсько-окупаційні війська здійснювали прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Командири підрозділів Об'єднаних сил вживали рішучих дій щодо придушення ворожого вогню. 

Опорні пункти наших військ поблизу Авдіївки противник обстрілював із мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил у районі Павлополя, а також Водяного, окупанти обстрілювали з автоматичних та ручних гранатометів і стрілецької зброї. 

У ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, поранених немає.

Джерело: День

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