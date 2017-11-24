243 вінницьким АТОвцям та їхнім дітям компенсують вартість навчання у вишах

Учасникам антитерористичної операції та їхнім дітям, які навчаються на контракті у вищих навчальних закладах, почали відшкодовувати вартість навчання. Компенсацію вже отримали 243 жителі області з числа учасників АТО та їх дітей на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Відповідно до рішення Вінницької облради, кошти з обласного бюджету для надання компенсаційної виплати виділяються з обласного бюджету і спрямовуються у вигляді субвенції до районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення з метою здійснення відповідних виплат органами соціального захисту райдержадміністрацій та виконкомів міських рад обласного значення.

«Ми одними із перших підтримали цю ініціативу, бо вона потрібна для молодих людей, які повернувшись з війни, прагнуть здобути вищу освіту. Відшкодування відбується в два етапи: перший – кошти компенсували АТОвцям-студентам денної форми навчання, які або проживають у Вінницькій області, або на момент вступу проживали на Вінниччині. У цей список потрапило 204 жителів області – учасників АТО і їхніх дітей, які отримали відшкодування на суму 1,73 млн грн. Другий етап – коли органи соцзахисту уточнили, то додалися ще 39 громадян. На навчання їм виділили 310 тис. грн. Тобто на сьогоднішній день за кошти обласного бюджету на суму 2,04 млн грн освіту здобуває 243 особи з числа учасників АТО та їхніх дітей», – прокоментував голова Вінницької облради Анатолій Олійник.

Оскільки рішення, розповсюджується тільки на студентів денної форми навчання, зараз депутати облради ініціюють запровадження аналогічного механізму компенсації вартості заочного навчання. Наразі це обговорюється в депутатських комісія на розгляді, паралельно обраховуються сума грошей, яку треба передбачити у бюджеті на наступний рік.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця