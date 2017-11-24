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Джеймс Мейс, американо-український історик, політолог, дослідник голодомору в Україні

Атака бойовиків у Єгипті: Кількість загиблих зросла до 184 людей

24 листопада, 2017 - 16:55
Фото: Bloomberg

Кількість загиблих у результаті вибуху бомби та обстрілу бойовиками мечеті з віруючими на півночі Синайського півострова зросла до 184 осіб.

Про це повідомляє агентство MENA з посиланням на офіційні джерела.

"Кількість загиблих унаслідок терористичної атаки, спрямованої на мечеть, на півночі Синайського півострова зросла до 184 осіб", - йдеться у повідомленні.

Джерела також додали, що в результаті нападу ще принаймні 125 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нападу бойовиків на мечеть в Єгипті загинули щонайменше 54 людини.

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