Борг киян за електроенергію становить майже 390 млн грн, – "Київенерго"

Станом на 1 листопада 2017 року заборгованість киян за електроенергію становить 388,9 млн грн. Про це повідомили в прес-службі "Київенерго".

"Борг населення Києва за спожиту електричну енергію перед "Київенерго" на 1 листопада 2017 року становив 388,9 млн грн. Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького, Святошинського та Деснянського районів - 55,3 млн грн, 44,4 млн грн і 43,5 млн грн відповідно", – йдеться в повідомленні.

У "Київенерго" додали, що сумарний борг Києва за електроенергію становить 984,2 млн грн.

"Підприємства життєзабезпечення міста заборгували за електроенергію 379,9 млн грн. Борг найбільшого боржника ВАТ "АК "Київводоканал" становить 181,3 млн грн", – йдеться в повідомленні "Київенерго".

У компанії закликали державну владу врегулювати заборгованість з компенсації пільг та субсидій, а також просять своїх клієнтів своєчасно розраховуватись за спожиті послуги. Зазначається, що від цього залежить здатність "Київенерго" забезпечити столицю необхідними обсягами електроенергії, а також своєчасність та оперативність реалізації ремонтних робіт у разі аварійних ситуацій.