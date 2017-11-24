Кабмін поновив фінансування корветів

Кабінет міністрів України збільшив фінансування програми будівництва кораблів класу корвет.

Про це йдеться у постанові уряду від 22 листопада, передає РБК-Україна.

Згідно з документом, таке рішення поновить реалізацію програми та продовжить будівництво кораблів, необхідних для захисту національних інтересів держави Військово-морськими Силами України (ВМС).

Так, до 2028 року планують побудувати 4 корвети типу Володимир Великий, вартість будівництва складе 32 млрд грн.

У 2018 році на перший корвет планують витратити понад 1,4 млрд грн, а передати ВМС його повинні у 2022 році. Другий корабель закладуть у 2018 році і передадуть ВМС у 2024 році. Третій і четвертий корвети будуть готові в 2026 і 2028 роках.

Вартість головного корабля оцінюється у більш ніж 3,6 млрд грн.

Частина робіт по ньому була виконана в 2011-2014 роках. Наразі готовність проекту становить близько 17%, а корпусні роботи виконані більш ніж на 80%.

Вартість трьох наступних конвертів складе 20,6 млрд грн. Також програма передбачає закупівлю корабельного боєзапасу, у тому числі протикорабельних ракет. На це витратять 3,5 млрд грн.