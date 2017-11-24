Кількість полонених в ОРДЛО українців зросла до 162 людей, - Геращенко

Кількість полонених українців, яких незаконно утримують бойовики на окупованих територіях, зросла до 162. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі переговорної групи в Мінську Ірина Геращенко на брифінгу в Києві, передає "112 Україна".

"У нас збільшується кількість заручників, в першу чергу за рахунок проукраїнських громадян, які залишаються на окупованих територіях: їх хапають під надуманими приводами. Згідно з останньою інформацією, отриманою мною від центру звільнення заручників СБУ, на сьогоднішній день у нас 162 заручники знаходяться на окупованих територіях - це цивільні, військові, чоловіки, жінки, серед них журналіст і троє волонтерів. Це ті люди, родичі яких звернулися до СБУ, щоб їх близьких розшукували", - повідомила Геращенко.

За її словами, українській стороні вдалося встановити місце перебування 94 осіб, хоча бойовики підтверджують наявність меншої кількості полонених.

"Зараз запущена дуже серйозна робота, в якій задіяні ті служби, які мають тут сприяти, щоб відбулося звільнення. До кінця року мають бути позитивні новини, сподіваємося", - сказала перший віце-спікер.

Раніше в СБУ повідомляли про 158 заручників бойовиків, місцезнаходження 87 з них було встановлено.

Нагадаємо, вчора Геращенко казала, що серед заручників є 10 жінок.