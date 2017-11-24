Коболєв назвав умову запуску в Україні повноцінного газового хабу

Головною умовою запуску повноцінного газового хабу в Україні є впровадження європейського кодексу роботи газотранспортної системи.

Про це у ефірі телеканалу "Прямий" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє Укрінформ.

"Цей кодекс близько півроку тому ми передали на розгляд НКРЕКП. Без цього кодексу, без синхронізації правил роботи в Україні з європейським ринком ніякого хабу не може бути", - зазначив Коболєв.

Він пояснив, що під синхронізацією мається на увазі запровадження стандартних правил роботи ринку: добове балансування, відключення споживачів за несплату та ін.

Водночас керівник НАК зауважив, що робота у цьому напрямку триває. Зокрема, було змінено умови роботи української ГТС для введення стандартних тарифів "вхід/вихід", запроваджені нові методики розрахунку вартості зберігання газу, ухвалене нове законодавство, яке дозволяє зберігати газ у режимі "митний склад" (тобто не розмитнювати його), відкриті декілька нових інтерконекторів.