Київ став "найзеленішим" мегаполісом Європи

Дослідник Філіп Ґартнер склав список "найзеленіших" міст Європи, у категорії міст із населенням у понад 2 млн перше місце посів Київ.

Про це повідомляє Archdaily.

"Сусідами" Києва у цій категорії стали Берлін (Німеччина), Рим (Італія), Мадрид (Іспанія), Москва (Росія), Лондон (Велика Британія).

Зазначається, що дослідник вивчив супутникові знімки, застосувавши метод Normalized Difference Vegetation Index (Індекс нормалізованої різновидності рослинності), що використовує типи пікселів.

Індекс "озеленості" української столиці склав 0,389.

Ґартнер проаналізував площу 8 кілометрів навколо офіційних центрів міст, аби визначити, чи вона містить живу рослинність. Загалом він дослідив 43 європейських міста.

"Найзеленішим" містом Європи стало Сараєво (Боснія та Герцоговина), найменш "зеленим" – Афіни (Греція). Київ у цьому списку опинився на 15 сходинці.