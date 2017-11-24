Київ визнали "найзеленішим" мегаполісом Європи

У списку "найзеленіших" міст Європи міського дослідника Філіпа Ґартнера Київ посів перше місце у категорії міст Європи з населенням понад 2 мільйони.

Індекс "зеленості" української столиці (NDVI) – 0.389, повідомляє Archdaily.

Дослідник використав супутникові знімки, до яких застосував метод Normalized Difference Vegetation Index (Індекс нормалізованої різновидності рослинності), що використовує типи пікселів зі знімків.

У дослідженні аналізується площа 8 кілометрів біля офіційних центрів міст, аби визначити, чи вона містить живу рослинність чи ні.

Всього Ґартнер дослідив 43 європейських міста.

Містами-лідерами за кількістю зелені у Європі стали Сараєво (Боснія і Герцеговина), Вадуц (Ліхтенштейн), Любляна (Словенія), Андорра-ла-Велья (Андорра) і Берн (Швейцарія).

Найменш "зеленим" містом визнано Афіни (Греція).