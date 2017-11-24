МАУ анонсувала впровадження платного інтернету на борту літака Boeing 777

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України планують запустити послугу доступу до інтернету через Wi-Fi на бортах далекомагістральних літаків Boeing 777-200ER, поставка яких очікується до червня 2018 року.

Про це повідомив президент МАУ Юрій Мірошников, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначає Мірошников, всього таких далекомагістральних літаків до червня наступного року буде поставлено чотири.

Відзначається, що перший з них буде обладнаний мережею Wi-Fi вже у лютому. Зазначені борти будуть виконувати рейси у Нью-Йорк, Пекін, Бангкок, а також за іншими маршрутами з розвитком далекомагістральних мережі МАУ.

Пасажирам буде надано три пакети доступу до інтернету: перший обсягом 20 Мб за $7, другий об'ємом 50 Мб за $15, третій об'ємом 100 Мб за $23.