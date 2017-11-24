Мей: ЄС має розплющити очі на дії Росії

Євросоюз повинен спільно працювати у питаннях безпеки та має розплющити очі на дії ворожих країн, таких як Росія.

Про це перед початком саміту "Східного партнерства" у Брюсселі заявила прем’єр-міністр Британії Тереза Мей, передає ЄП.

"Цей саміт про те, як ми спільно можемо долати виклики, зокрема у сфері безпеки та розвитку", - відзначила британська прем’єрка.

"Ми маємо розплющити очі на дії ворожих країн, таких як Росія, які загрожують потенційному зростанню країн "Східного партнерства", - наголосила Мей.

Вона висловила сподівання, що на саміті країни ЄС підтвердять зобов’язання спільно працювати у безпекових питаннях. При цьому, наголосила Мей, Британія продовжить відігравати лідерську роль у забезпеченні безпеки Європи.

"Ми залишаємо ЄС, але не залишаємо Європу", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі проходить саміт "Східного партнерства" за участі керівників інституцій Євросоюзу та шести країн-учасниць програми.