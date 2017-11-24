Мінськ не нагнітає обстановку у відносинах з Україною, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував затримання в Мінську українського журналіста Павла Шаройко та оголошення персоною нон грата Ігоря Скворцова. Він заявив, що "не нагнітає обстановку у відносинах з Україною", повідомляє місцеве видання "Белта".

Лукашенко розповів, що обговорював ці теми з українським президентом Петром Порошенко на засіданні в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку листопада.

"Він (Порошенко - ред.) мені поставив це питання. І я йому відповів фактами. Я йому зізнався, що з першого до останнього дня операції з нейтралізації шпигунської мережі був в курсі. Така практика - голова КДБ мені доповів одразу", - сказав Лукашенко.

За його словами, в ОАЕ була досягнута домовленість про вирішення питання без ЗМІ. За його словами, українська сторона нібито порушила домовленість.

"Вони підняли гвалт, все було виплеснуто в засоби масової інформації. Що мені залишалося робити? Я скасував своє рішення і сказав викласти деякі факти в ЗМІ, щоб люди розуміли, що ми не нагнітаємо обстановку у відносинах з Україною. І ми показали. Цей чоловік зізнався, де працював, працював. Купа матеріалів додатково є. Не знаю, навіщо був потрібен цей скандал. Але вони порушили нашу домовленість", - додав він.

Коментуя ситуацію Скворцова, Лукашенко заявив, що не розуміє "білоруса, який за копійки працював на іноземну, нехай навіть і не зовсім чужу, розвідку".

У свою чергу, 20 листопада стало відомо, що у Білорусі був затриманий український журналіст Павло Шаройко за звинуваченням у шпигунстві. Нібито він зізнався, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України. Варто зазначити, що про його затримання стало відомо через місяць від голови Національної громадської телерадіокомпанії України Зураба Аласанії.

Крім цього, Білорусь оголосила персоною нон грата радника українського диппредставництва в Мінську Ігоря Скворцова. Білоруські спецслужби стверджують, що він є співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України і працював "під прикриттям". Посол України в Білорусі Ігор Кизим назвав нісенітницею заяву КДБ про українську "агентурну мережу".

Нагадаємо, Павло Клімкін назвав істерію Білорусі щодо "українських шпигунів" тотальною дурницею.